Экстрасенс: ДТП в Киеве с участием Зеленского — плохой знак для него

Случившееся прошлой ночью ДТП в Киеве с участием бронированного автомобиля президента Украины Владимира Зеленского — плохое предзнаменование для него. Такое мнение высказала участница "Битвы экстрасенсов", шаман Елена Батыр.

В результате аварии не пострадали ни сам Зеленский, ни его водитель, однако тяжёлые травмы получил мужчина, который сидел за рулём легкового автомобиля. Сообщалось, что он госпитализирован в критическом состоянии.

По словам экстрасенса, случившееся — плохой знак для Зеленского. Сейчас лидер страны пребывает в смятении, а происшествие указывает на то, что он должен срочно что-то предпринять, заметила Батыр в беседе с "ПолитРоссией".

Однако, что именно он должен сделать, Зеленский не знает, заявила шаман.