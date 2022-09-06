Личный духовник императора Николая Второго Феофан Полтавский при жизни слыл чудотворцем и провидцем. Он оставил несколько пророчеств о будущем России.
"Озарения" священника дошли до нас благодаря сохранившимся письмам его к духовной писательнице Елене Концевич.
Согласно им, старец Феофан говорил, что с Россией произойдёт то, чего никто не ожидает:
"Весь мир удивится тому, что она (Россия) воскреснет из мёртвых. После восшествия на престол царя, данного Богом, в ней возродится Православие. И, ведомые государем, люди на нашей земле заживут по-настоящему".
Согласно пророчеству святого Феофана, поведёт к светлому будущему Россию "человек из царской династии Романовых по материнской линии".
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