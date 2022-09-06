Пророчество Феофана Полтавского о России: Произойдёт то, чего никто не ожидает

Личный духовник императора Николая Второго Феофан Полтавский при жизни слыл чудотворцем и провидцем. Он оставил несколько пророчеств о будущем России.

"Озарения" священника дошли до нас благодаря сохранившимся письмам его к духовной писательнице Елене Концевич.

Согласно им, старец Феофан говорил, что с Россией произойдёт то, чего никто не ожидает:

"Весь мир удивится тому, что она (Россия) воскреснет из мёртвых. После восшествия на престол царя, данного Богом, в ней возродится Православие. И, ведомые государем, люди на нашей земле заживут по-настоящему".

Согласно пророчеству святого Феофана, поведёт к светлому будущему Россию "человек из царской династии Романовых по материнской линии".