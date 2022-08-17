Гадалка предсказала Ростову "тяжёлый удар" судьбы в ближайшее время

Ростову-на-Дону судьба, возможно, нанесёт тяжёлый удар в скором времени. Такое предсказание сделала гадалка Регина Шарт. С просьбой "раскинуть карты" таро к ней обратились журналисты издания rostovgazeta.ru.

Что именно это будет, экстрасенс уточнять отказалась. По её словам, это может быть какая-то авария, пожар или что-то связанное с экономикой.

Карты больше не говорят ничего, пояснила она. Но добавила, что неизбежное стоит принять со смирением, тогда дорога будет свободна.

Однако в предсказании есть и светлая сторона. Так, одна из карт пророчит донской столице процветание, заявила гадалка.

Но всё зависит от настроя его руководителей: если он будет оптимистичным, то и город ждёт рост. Иначе всё останется, как было, заключила Шарт.