В Приморском крае провели соцопрос на тему существования инопланетян. Оказалось, что некоторые верят в проникновение пришельцев в общество людей.
Социологи из приморского Научно-исследовательского центра выяснили, что две трети (67,5%) жителей края допускают существование разумной жизни за пределами Земли, пишет vostokmedia.com.
Из них почти 12% человек полагают, что пришельцы уже находятся среди нас, однако своё внеземное происхождение скрывают.
При этом почти 10% опрошенных выразили уверенность в том, что инопланетяне занимаются изучением населения земли, а почти 8% убеждены, что власти скрывают следы жизни пришельцев на нашей планете.
Чуть более 11% респондентов, верящих во внеземные цивилизации, придерживаются иной точки зрения. По их версии инопланетяне просто не посещают Землю.
При этом треть опрошенных приморцев отказываются верить в существование пришельцев, а 27% однозначного ответа дать не смогли.
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