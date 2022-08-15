Две трети жителей Приморья заявили, что верят в инопланетян

В Приморском крае провели соцопрос на тему существования инопланетян. Оказалось, что некоторые верят в проникновение пришельцев в общество людей.

Социологи из приморского Научно-исследовательского центра выяснили, что две трети (67,5%) жителей края допускают существование разумной жизни за пределами Земли, пишет vostokmedia.com.

Из них почти 12% человек полагают, что пришельцы уже находятся среди нас, однако своё внеземное происхождение скрывают.

При этом почти 10% опрошенных выразили уверенность в том, что инопланетяне занимаются изучением населения земли, а почти 8% убеждены, что власти скрывают следы жизни пришельцев на нашей планете.

Чуть более 11% респондентов, верящих во внеземные цивилизации, придерживаются иной точки зрения. По их версии инопланетяне просто не посещают Землю.

При этом треть опрошенных приморцев отказываются верить в существование пришельцев, а 27% однозначного ответа дать не смогли.