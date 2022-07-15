В США официально разрешили публикацию данных о визитах НЛО

В США чиновники смогут озвучивать сообщения об НЛО, не опасаясь преследования. Американские депутаты приняли соответствующую поправку к федеральному закону об обороне.

Теперь проблем с этой информацией должно стать в разы меньше. Палата представителей США проголосовала за создание безопасной государственной системы для сообщений об НЛО.

Как пишет Politico, нововведения названы в честь представителей обеих партий, входящих в состав американского парламента.

Итак, поправка Галлахера-Гальего добавит прозрачности этой теме, считает экс-чиновник Пентагона Луис Элизондо, работающий консультантом Космического командования США по UAP. Такие новшества помогут "открыть шлюзы” и усилить надзор за сбором разведывательных данных.

Поправку предложили Майк Галлахер (республиканец от штата Висконсин) и Рубен Гальего (демократ от штата Аризона), которые входили в активный двухпартийный блок законодателей, настаивающих на том, чтобы Пентагон и представители разведки относились к этому вопросу более серьезно и занялись, наконец, систематизацией и анализом информации, а не уводили ее в плоскость желтой прессы.

Цель нововведений заключалась в том, чтобы Пентагон и представители разведки относились к проблеме НЛО более серьезно и были более прозрачным для конгресса и народа.

Такая "амнистия" связана с поручениями конгресса расследовать НЛО, в том числе странные случаи появления высокотехнологичных объектов, нарушающих воздушное пространство страны.

Напомним, в мае 2022 года прошло специальное заседание законодателей и специалистов Пентагона, где обсуждалось появление неопознанных летающих объектов, регулярно фиксируемых системой воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Американцы перевели проблему в легальную плоскость. А военные ведомства смогут получать под исследования всех зафиксированных случаев немаленькие бюджеты. Ради этого, впрочем, всё и затевалось.