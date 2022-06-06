Нумеролог: зеркальная дата 06.06.2022 заставит отвечать по прошлым долгам

Зеркальные даты — это мощные энергетические дни, преображающие жизнь и заставляющие смотреть под другим углом на некоторые явления.

Цифра шесть является символом гордыни и симметрии. Это число принесёт удачу тем, кто занимается творчеством, а некоторым две шестерки помогут решить вопросы, мучившие их на протяжении длительного времени, рассказала нумеролог Анна Новикова.

Специалист объяснила, что зеркальная дата 06.06.2022 выпадает на период правления ретроградного Сатурна. По словам эксперта, эта планета выставляет человеку кармический счёт и требует от него чётких решений на пути к намеченным целям и задачам.

Сатурн — планета большого учителя, заставляющего человека вновь и вновь делать работу над ошибками, чтобы понять, в каких сферах жизни он действует неправильно и как надо поменять свой подход, пояснила Новикова в беседе с "Вечерней Москвой".

Нумеролог добавила, что кому-то придётся изрядно потрудиться, пока не найдётся способ, улучшающий его позицию. Вероятно возникновение множества мелких проблем, которые требуют быстрого решения.

Но 6 июня есть шанс также избавиться от страхов и комплексов, так как это время очищения и освобождения от негативных мыслей. Этот день подходит для примирения с людьми. А самое главное то, что желания лучше всего загадывать именно в зеркальные даты, заключила эксперт.