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Автор Николай Ткаченко

Экстрасенс объяснил, почему больше не рождаются такие предсказатели, как Ванга

Непознанное

Действительно сильные провидцы, как Ванга, приходят в мир с особой миссией. Но сейчас такие больше не рождаются, считает экстрасенс Андрей Харрис.

Экстрасенс объяснил, почему больше не рождаются такие предсказатели, как Ванга

По его словам, высшие силы посылают в наш мир особых людей с целью передать человечеству важные знания, предупредить, чтобы оно не сошло с правильных рельсов.

Вместе с тем есть и другая категория провидцев, которых раскручивают с помощью PR, порой уровня Средневековья. И технологии, с помощью которых ясновидящего используют в качестве "оружия" воздействия на народы и правителей, давно и прекрасно отработаны, пояснил эксперт в беседе с Пятым каналом.

Он считает, что наступившая сейчас Эра Водолея повлечёт изменения в эволюции. И в это время на первый план выход лжеучёные — всевозможные тарологи, нумерологии, маги и ведьмы, которые заняли весь Интернет.

По мнению собеседника канала, доверие к такого рода "предсказателям" сейчас падает, а донести пророческие послания до людей стало сложнее, так как общий мир развивается по принципу эгоистичного индивидуализма. И на первое место выходят личностный рост и "Я".

Харрис также добавил, что тенденция эта России коснулась мало, а наши жители по-прежнему продолжают верить в абсурдные вещи, что подтверждают высокие рейтинги телепрограмм с участием мнимых целителей и знахарок.

Ранее британское издание The Sun разместило коллаж с изображением болгарской ясновидящей Вангелии Димитровой, известной как баба Ванга, и президента России Владимира Путина. В статье говорится о пророчестве, которое предсказательница якобы сделала о судьбе России.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
Темы ванга владимир путин
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Экстрасенс объяснил, почему больше не рождаются такие предсказатели, как Ванга
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