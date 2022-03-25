Нумеролог раскрыла лучшие даты для свадьбы в 2022 году

День, в который проводится церемония бракосочетания, оказывает огромное воздействие на дальнейшую судьбу новобрачных и жизнь их детей. Правильный выбор даты свадьбы поможет паре укрепить новый союз и сохранить отношения на долгие годы. Об этом рассказала нумеролог Алла Новокрещенова.

В России традиционно заключают браки и играют свадьбы по субботам. Однако, по словам специалиста, этот день как раз является худшим в году для проведения торжества.

Нумеролог заметила в беседе с "Вечерней Москвой", что этот день крайне неудачный для бракосочетания как по астрологическим показателям, так и по церковным. Дело во власти над миром Сатурна, одной из самых черствых и сухих по эмоциональному тону планет.

"Если пара выберет этот день для заключения брака, тепло и страсть погаснут в ней очень быстро, а на смену придут ссоры и измены. Дети в такой семье обречены на страдания и слезы", — пояснила собеседник издания.

По её мнению, лучшим днём для свадьбы, является пятница. В последний день рабочей недели контролировать Вселенную начинает Венера, которая несёт любовь и усиливает чувствительность.

Что касается даты свадьбы, то здесь благоприятным может стать число 6 или цифры, в результате сложения которых оно получается, например, 15 и 24. В нумерологии — шестёрка — это число души, отражающее суть Венеры и придающее двойной эффект всем её положительным качествам, заключила эксперт.