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Автор Дмитрий Плотников

Полковник Баранец "проболтался" о стратегии ВС РФ на Украине

Непознанное

Стратегия спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе строится на "кольцевых окружениях", а Мариуполь стал "основным пеклом" на Украине, рассказал Виктор Баранец.

Полковник Баранец "проболтался" о стратегии ВС РФ на Украине

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал публикуемые Министерством обороны РФ карты о продвижении российских войск по территории Украины. Специалист отметил, что район Мариуполя превратился в "основное пекло", пишет Царьград.

"В Мариуполе засела огромная группировка нацистских войск и сейчас мы всецело занимаемся тем, что окружаем эту группировку, пытаемся замкнуть её, чтобы решить вопрос" - рассказал эксперт.

Освобождение города от националистов в кратчайшие сроки важно потому, что позволит освободить огромное количество армейских соединений для решения других вопросов на Украине, отметил Баранец.

Также полковник решил "проболтаться" о тайне выбранной военной стратегии. По его словам, ставка российским командованием сделана на "кольцевидные окружения". Попав в такой "котёл" ВСУ и националистическим батальонам остаётся только два выхода - либо сдаться, либо умереть.

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ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили
Автор: Дмитрий Плотников
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