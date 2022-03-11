EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Трое ясновидящих дали один и тот же прогноз

Непознанное

Российский экстрасенс и астролог независимо друг от друга дали удивительно точный прогноз, когда произойдет стабилизация экономики во всем мире. Их предсказания совпадают с написанным в "И Цзин" — гадательной "Книге Перемен" старого Китая.

Трое ясновидящих дали один и тот же прогноз

Зираддин Рзаев

Финалист одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев обещает улучшение экономической ситуации не ранее 2025 года. Это касается не только нашей страны, но и других государств на всем земном шаре. Впрочем, по его мнению, стабилизация курса доллара наступит уже через три месяца.

"С июня месяца начнется экономический подъем у людей, которые занимаются внутренним производством", — сказал он в интервью "Комсомольской правде". И посоветовал российским предпринимателям "максимально стремиться развивать производство".

Василиса Володина

С точкой зрения экстрасенса согласна астролог Василиса Володина, которая не знала о таком прогнозе, но ее видение будущего совпадает с такими расчетами.

"Надо, чтобы базисные законы экономические поменялись, но это раньше 2025 года не произойдет", — уверена Володина.

В прошлом году "Правда.Ру" беседовала с известным китаеведом, переводчиком "Книги Перемен" Брониславом Виногродским. Ниже можно ознакомиться с этим интервью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

"Книга перемен": перемены начнутся не раньше 2024 года
Автор: Игорь Буккер
Темы василиса володина
Sberbank
Новости
Макрон пригрозил властям РФ новыми санкциями, которые уже "на столе"
Трое ясновидящих дали один и тот же прогноз
В НАТО назвали условие для отмены антироссийских санкций
МИД Норвегии призвал "заботиться о русских"
"Это её право": Волочкова вступилась за уехавшую из России Пугачёву
Платформа ЯRUS вновь активно борется с кибератаками
Зеленский давно отдаёт приказы из-за границы, заявил депутат Рады
В Домодедово слышна стрельба
Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram
Раскрыто будущее WhatsApp в России после блокировки соцсетей Meta
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины

Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Ирина Шлионская Переписка с усопшим заставляет снова пережить его смерть Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов Рустем Сафронов Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству Рустем Сафронов
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Силовые структуры
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Последние материалы
"Это её право": Волочкова вступилась за уехавшую из России Пугачёву
Платформа ЯRUS вновь активно борется с кибератаками
Зеленский давно отдаёт приказы из-за границы, заявил депутат Рады
Быть слишком чистым вредно: тoп-9 самых плохих гигиенических привычек
В Домодедово слышна стрельба
Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram
Раскрыто будущее WhatsApp в России после блокировки соцсетей Meta
Россия: цены на бензин готовы к падению
На Украине суд заочно арестовал главреда RT Маргариту Симоньян
Кадыров заявил о сотнях тысяч чеченцев, желающих помочь армии РФ на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников