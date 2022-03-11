Трое ясновидящих дали один и тот же прогноз

Российский экстрасенс и астролог независимо друг от друга дали удивительно точный прогноз, когда произойдет стабилизация экономики во всем мире. Их предсказания совпадают с написанным в "И Цзин" — гадательной "Книге Перемен" старого Китая.

Зираддин Рзаев

Финалист одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев обещает улучшение экономической ситуации не ранее 2025 года. Это касается не только нашей страны, но и других государств на всем земном шаре. Впрочем, по его мнению, стабилизация курса доллара наступит уже через три месяца.

"С июня месяца начнется экономический подъем у людей, которые занимаются внутренним производством", — сказал он в интервью "Комсомольской правде". И посоветовал российским предпринимателям "максимально стремиться развивать производство".

Василиса Володина

С точкой зрения экстрасенса согласна астролог Василиса Володина, которая не знала о таком прогнозе, но ее видение будущего совпадает с такими расчетами.

"Надо, чтобы базисные законы экономические поменялись, но это раньше 2025 года не произойдет", — уверена Володина.

В прошлом году "Правда.Ру" беседовала с известным китаеведом, переводчиком "Книги Перемен" Брониславом Виногродским. Ниже можно ознакомиться с этим интервью.

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