Предсказание Ванги о судьбе Украины и Донбасса начало сбываться

Пророчество известной болгарской предсказательницы бабы Ванги на 2022 год в своё время не на шутку испугало украинцев. И вот, по всей вероятности, это предсказание начало сбываться.

Согласно словам Ванги, страна хоть и находится сейчас в затянутом процессе трансформации, но все же сможет измениться. Но, по словам предсказательницы, у власти останутся те же люди.

Тенденцию можно проследить, понаблюдав за политикой двух украинских президентов, которые пришли после Майдана 2014 года и последующего госпереворота — Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Несмотря на политическую конфронтацию и разногласия в мировоззрении, они оба по указанию западных кураторов (читай хозяев) прибегают к антироссийской риторике. Именно отсутствие настоящей власти, которая сегодня сосредоточена у заокеанских политиков, и предсказывала Ванга.

Она также пророчила, что полностью урегулировать конфликт в Донбассе смогут только после ухода Зеленского. Его преёмник и будет тем человеком, кто сможет сесть за стол переговоров и принесёт мир на землю Украины. Однако сам Донбасс уже не вернется, говорила Ванга.

Также она предупреждала, что скоро Россия станет еще сильнее, благодаря славянским державам, которые вернутся "не такими, какими уходили" от Руси.

"Россия — праматерь всех славянских держав. Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличье. Россия не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи", — сказано в предсказании Ванги.