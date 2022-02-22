Собчак проанализировала зловещую дату 22.02.2022 с точки зрения нумерологии

Ксения Собчак ещё 25 января обращала внимание на дату 22.02.2022. Двоек здесь больше чем достаточно, так как это ещё и второй день недели во второй месяц года. В этой нумерологии журналистка увидела зловещий смысл.

Ксения Собчак обратила внимание на то, что особенная дата пришлась на волнительные события для нашей страны и всего мира.

Она обратилась к нумерологии и увидела в этой таинственной науке поразительные намёки на всё, что сейчас происходит с Россией.

Согласно нумерологии, дата 22.02.2022 это ещё и 22 лунные сутки. Данная дата, если верить источнику, размещённому в ТГ-канале Собчак, обладает мистическими свойствами.

Из опубликованной телеведущей информации следует, что в этот день можно налаживать отношения, ставить оптимальные цели и задачи. Вселенная в этот день будет содействовать вашим начинаниям, если не нарушать границы других людей. Не стоит ждать, что в этот день произойдёт роковое событие, но следует понимать, что дата способна стать отправной точкой к кардинальным переменам.

"Такой период никогда не повторится за время нашей жизни", — гласит нумерология.

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