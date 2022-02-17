Подмосковный программист планирует издать сборник реальных историй о чудесах

Программист из Подмосковья Никита Гузь уже несколько лет собирает чудесные истории, которые произошли с прихожанами православных храмов в разных городах России. В его коллекции набралась почти сотня таких случаев. В этом году мужчина хочет издать свой сборник.

Никита рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что увлекается литературным творчеством с детства и у него уже есть около десятка произведений, идеи которых приходят в голову случайно.

По его словам, также неожиданно возникла и идея сборника необъяснимых историй. Молодой человек подошёл к этому со всей серьёзностью: получил благословение церкви, а затем предложил делиться историями в соцсетях. На его призыв откликнулось множество людей не только из России, но и из-за рубежа.

Сбор историй ещё продолжается. Книгу программист планирует издать и в бумажном, и в электронном варианте. А помочь в редактировании ему обещала жена — филолог по образованию.

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