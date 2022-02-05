EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Астролог Дараган ответил, будет ли еще одна пандемия в ближайшее десятилетие

Непознанное

Появление коронавируса два года назад вызвало волну страха и паники во всём мире. Сейчас люди уже научились существовать с инфекцией и немного успокоились. Но всё же многих волнует вопрос: может ли в ближайшие десять лет возникнуть новая пандемия, сравнимая по масштабам с коронавирусом? Свой прогноз дал астролог, философ и историк Константин Дараган.

Астролог Дараган ответил, будет ли еще одна пандемия в ближайшее десятилетие

По его мнению, часто страх вызывают одни вещи, а опасаться нужно совсем других. Так люди боятся комет, наводнений, глобального потепления, неурожаев, но опыт наблюдения и история говорят о том, что у всех ныне живущих стопроцентная вероятность пережить переворот и экономические потрясения. То есть главная проблема для людей — это люди, заметил астролог.

Он добавил, что впереди человечество ждут непростые времена, так как 2023-2025 годы — это один из очень болезненных переходных этапов в ближайшее двадцатилетие. И там будет такая поворотная точка, в которой явно "тряхнёт".

По словам Дарагана, появление коронавируса произошло, на фоне соединения Юпитера и Сатурна. А в прошлый раз это совпало со столетием, когда была большая чума.

Он напомнил, что написал в своём прогнозе в 2019 году о том, что в ближайшие двадцать лет должна произойти масштабная эпидемия острого респираторного заболевания, которое не будет подлежать лечению. И практически через месяц или два началась эпидемия коронавируса.

В астрологии есть такое правило: если какой-то процесс начинается в самом начале даты, то это означает, что, скорее всего, события будут происходить в первой четверти этого интервала, то есть с 2020 по 2025 год, пояснил эзотерик.

"Я сейчас не готов сказать, будет ли это новая разновидность какого-то вируса, типа ковида, или это будет нечто новое. Но вероятность того, что мы столкнемся, как минимум, с ещё одной эпидемией очень высокая", — заключил Дараган.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

МИР БУДУЩЕГО. ЧТО НАС ЖДЕТ? Мнение астролога Константина Дарагана.
Автор: Николай Ткаченко
Темы covid-19 пандемия астрология
Новости
Астролог Дараган ответил, будет ли еще одна пандемия в ближайшее десятилетие
Как не угодить в "дорожную ловушку", грозящую эвакуацией, объяснил автоэксперт
Германия призвала Украину прекратить "выпады" из-за отказа поставлять оружие
В Госдуме призвали раскрыть всю правду о прививке против COVID-19
Пьяная американка ударила ножом жителя Одинцово: "Я её простил"
Нутрициолог призвала отказаться от молока: "Вызывает злокачественные опухоли"
Учёные США: сладковатый привкус во рту — сигнал серьёзной болезни
Зачем США нужна "кровавая драма" на Украине, объяснил военспец Леонков
Украинские мобильные операторы отключились, Киев заподозрил "диверсию" РФ
На Украине заявили, что Зеленский находится в состоянии нервного срыва
Последние материалы
Астролог Дараган ответил, будет ли еще одна пандемия в ближайшее десятилетие
Как не угодить в "дорожную ловушку", грозящую эвакуацией, объяснил автоэксперт
Германия призвала Украину прекратить "выпады" из-за отказа поставлять оружие
В Госдуме призвали раскрыть всю правду о прививке против COVID-19
Пьяная американка ударила ножом жителя Одинцово: "Я её простил"
Нутрициолог призвала отказаться от молока: "Вызывает злокачественные опухоли"
Учёные США: сладковатый привкус во рту — сигнал серьёзной болезни
Зачем США нужна "кровавая драма" на Украине, объяснил военспец Леонков
Украинские мобильные операторы отключились, Киев заподозрил "диверсию" РФ
На Украине заявили, что Зеленский находится в состоянии нервного срыва
Популярное
Шоу-бизнес
Телеведущий Борисов назвал "жуткой" ситуацию на похоронах Куравлёва

Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов назвал "жуткой" ситуацию, которую наблюдал на похоронах актёра Леонида Куравлёва.

Телеведущий Борисов назвал "жуткой" ситуацию на похоронах Куравлёва
Третьяков: Эрдоган доигрался — особым отношениям с Москвой конец
Политика. Новости и аналитика
Третьяков: Эрдоган доигрался — особым отношениям с Москвой конец
США и Канада. Новости и аналитика
Армия разгонит "майдан" в Канаде, но он уйдёт в Европу
Мир. Новости мира
Самолёт Путина столкнулся с трудностями перед приземлением в Пекине
Ирина Шлионская Прототипы "Мастера и Маргариты": от Льва Толстого до Сталина Ирина Шлионская Усам Оздемиров Россия — Китай: ветер больших перемен дует с востока Усам Оздемиров Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной может грозить арест из-за выходки в шоу "Пусть говорят"
Мир. Новости мира
Литва в шоке от контрсанкций РБ: "Вильнюс серьёзно относится к угрозам Минска"
Политолог Ашимбаев прогнозирует повтор январской трагедии в Казахстане
Бывший СССР
Политолог Ашимбаев прогнозирует повтор январской трагедии в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников