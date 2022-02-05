Астролог Дараган ответил, будет ли еще одна пандемия в ближайшее десятилетие

Появление коронавируса два года назад вызвало волну страха и паники во всём мире. Сейчас люди уже научились существовать с инфекцией и немного успокоились. Но всё же многих волнует вопрос: может ли в ближайшие десять лет возникнуть новая пандемия, сравнимая по масштабам с коронавирусом? Свой прогноз дал астролог, философ и историк Константин Дараган.

По его мнению, часто страх вызывают одни вещи, а опасаться нужно совсем других. Так люди боятся комет, наводнений, глобального потепления, неурожаев, но опыт наблюдения и история говорят о том, что у всех ныне живущих стопроцентная вероятность пережить переворот и экономические потрясения. То есть главная проблема для людей — это люди, заметил астролог.

Он добавил, что впереди человечество ждут непростые времена, так как 2023-2025 годы — это один из очень болезненных переходных этапов в ближайшее двадцатилетие. И там будет такая поворотная точка, в которой явно "тряхнёт".

По словам Дарагана, появление коронавируса произошло, на фоне соединения Юпитера и Сатурна. А в прошлый раз это совпало со столетием, когда была большая чума.

Он напомнил, что написал в своём прогнозе в 2019 году о том, что в ближайшие двадцать лет должна произойти масштабная эпидемия острого респираторного заболевания, которое не будет подлежать лечению. И практически через месяц или два началась эпидемия коронавируса.

В астрологии есть такое правило: если какой-то процесс начинается в самом начале даты, то это означает, что, скорее всего, события будут происходить в первой четверти этого интервала, то есть с 2020 по 2025 год, пояснил эзотерик.

"Я сейчас не готов сказать, будет ли это новая разновидность какого-то вируса, типа ковида, или это будет нечто новое. Но вероятность того, что мы столкнемся, как минимум, с ещё одной эпидемией очень высокая", — заключил Дараган.

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