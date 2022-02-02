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Автор Николай Ткаченко

Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве

Непознанное

В ночь с 13 на 14 января, на Старый Новый год, с Софийского собора в Киеве упал крест. Кто-то увидел в этом дурной знак, а кто-то объяснил всё сильным ветром и плохими креплениями. Стоит ли относиться к этому всерьёз, и что это может означать, объяснил астролог, нумеролог Игорь Мехеда в интервью Наталье Влащенко на её YouTube-канале.

Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве

По словам эксперта, между разными явлениями во вселенной существует связь, о которой говорили даже ученые-физики, просто человек пока не может это объяснить.

София Киевская это очень важное для Украины место – место силы, заявил астролог. Он напомнил, что ещё в дохристианские времена на этом месте был большой славянский ведический храм, а также, по легенде там было место, где жрецы взаимодействовали с силами стихий.

Также с Софийским собором связана интересная легенда о том, что когда все религии мира поймут друг друга, не будут враждовать, а постараются объединиться в какую-то новую религию, каждая из них будет лепестком единого цветка. И по легенде, строителям, которые строили Софию Киевскую, было предсказание о том, что на этом месте будет один из ведущих храмов будущей религии.

Мехеда заявил, что в ночь с 13 на 14 января ветер не только снёс крест на юго-восточном куполе Софии Киевской, но и сорвал крест на ещё одном интересном месте силы в Хмельницкой области – Бакати. Также во многих городах ветер повалил новогодние ёлки на центральных площадях.

По мнению астролога это обозначает трансформацию. То, что произошли изменения на юго-востоке, означает, что стихия Времени – мать всех стихий меняется, а это значит, что во всем мире будут перемены. Поскольку крест был снесен с храма, то перемены коснутся, в первую очередь, теологии разных религий и взаимодействия между ними.

«Это касается не только Украины, это касается всего мира. Начинается эпоха перемен. Это знак того, что перемены, которых все ждали, они шли по чуть-чуть, а с наступлением года Тигра будут идти очень быстро», - заключил Мехеда.

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Автор: Николай Ткаченко
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