12-летняя поступила в вуз и намерена в 16 лет работать в NASА

Настоящим вундеркиндом отметился штат Аризона. 12-летняя Алина Уикер отучилась на дому по всей программе средней школы и уже поступила в Государственный университет штата.

Она будет изучать астрономию, а позднее намерена, используя полученные данные, уже в 16 лет устроиться на работу в NASA, создавая оборудование для исследований в космосе.

"Неважно, сколько вам лет или что вы планируете делать. Займитесь этим, мечтайте, а затем добейтесь", — прокомментировала Алина свои достижения.

В 2019 году Лаурент Симонс, 9-летний мальчик-вундеркинд, досрочно бросил свое обучение в Техническом университете города Эйндховен. У него возник конфликт с администрацией вуза.