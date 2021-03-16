Настоящим вундеркиндом отметился штат Аризона. 12-летняя Алина Уикер отучилась на дому по всей программе средней школы и уже поступила в Государственный университет штата.
Она будет изучать астрономию, а позднее намерена, используя полученные данные, уже в 16 лет устроиться на работу в NASA, создавая оборудование для исследований в космосе.
"Неважно, сколько вам лет или что вы планируете делать. Займитесь этим, мечтайте, а затем добейтесь", — прокомментировала Алина свои достижения.
В 2019 году Лаурент Симонс, 9-летний мальчик-вундеркинд, досрочно бросил свое обучение в Техническом университете города Эйндховен. У него возник конфликт с администрацией вуза.
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