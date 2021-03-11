Древние скифы могли быть не только кочевниками, но и земледельцами

Древние скифы, скорее всего, были оседлыми земледельцами, а не кочевниками. К такому выводу пришли американские археологи в ходе раскопок на территории Украины.

Племя скифов достигло расцвета около 2500 лет назад. До нашего времени дошли такие артефакты, как оружие и бронь. Данные находки доказывают, что скифы были воинствующим народом.

Однако анализ изотопов из зубов представителей скифского племени показал, что его представители ели зерновые культуры, что указывает на то, что у скифов было развито земледелие.

Но так питались не все скифы, а это значит, что некоторые из них часто перемещались, а другие вели оседлый образ жизни. Соответственно, племя скифов не было однородным. В его состав входило несколько разных групп людей с разными культурными обычаями и традициями. Новое исследование это доказывает.