Палеонтологи раскрыли истинную причину смерти Чингисхана

Принято считать, что к смерти Чингисхана привело его падение с лошади. Но недавно выяснилось, что это не так.

Палеонтологам из Университета Флиндерса (Австралия) удалось узнать истинную причину основателя и первого великого хана Монгольской империи.

Специалисты решили выяснить, как в древности люди боролись с эпидемиями.

Они проанализировали исторический источник "История Юаня", в котором содержались описания типичных признаков бубонной чумы.

Учитывая то время, за которое Чингисхан скончался, всё совпадает. Учёные получили доказательства своей гипотезы, изучив состояние здоровья родственников, приближённых и даже врагов Чингисхана.