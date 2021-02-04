Землян предостерегли от необдуманных контактов с НЛО﻿

Человечеству не следует контактировать с инопланетянами, считают авторы исследования "Межзвёздные коммуникации и невозможность обезвреживания сообщений".

В своей научной работе учёные утверждают, что сообщения, полученные из космоса могут содержать вредоносный код, поэтому их расшифровка может быть опасной, сообщает МедиаПоток.

Эксперты пока сомневаются в том, что людям удастся обезвредить код этих посланий.

Наиболее вероятным сообщением из космоса учёные назвали двоичный код, который приняли в Крыму радиотелескопом РТ-70. Аналитики намерены заниматься его расшифровкой на бумаге, не прибегая к помощи компьютера, это необходимо для безопасности человечества.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что документы ЦРУ по НЛО больше не секретны — их может скачать любой.