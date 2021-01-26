Глава РФПИ о производстве вакцины: Могут быть некоторые задержки

Как и в случае с другими вакцинами, со "Спутником V" могут возникнуть производственные сложности. Причина — наращивание объёмов производства.

По данным, которые озвучил для СNBC глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, практически все производители вакцин сталкиваются со схожей проблемой.

"По существу нужно много компонентов. Если есть проблема с одним компонентом, то это вызывает задержку. Такое мы наблюдали с Pfizer, AstraZeneca и другими производителями. Могут быть некоторые задержки в производстве нашей вакцины, потому что мы наращиваем производственные мощности. Надеемся, что задержки не возникнут", — высказался Дмитриев.

Эксперт подчеркнул, что ранее вакцины такого рода не выпускались, но производители со своей стороны приложат все усилия, чтобы обеспечить население вакцинами.