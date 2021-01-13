Археологи обнаружили в Африке древнейшие каменные орудия, а также окаменевшую пыльцу растений и мельчайшие остатки растительной ткани. Возраст находок составляет около двух миллионов лет, сообщает Nature Communications.
По словам учёных, часть материалов для изготовления орудий древние люди находили неподалёку от места своего обитания, а часть — в 12 километрах от него.
В результате проведённого исследования выяснилось, что ландшафт местности постоянно менялся. Сначала здесь были заросли папоротника, потом леса и луга. Позднее появилась река, которая со временем превратилась в озеро.
А потом здесь образовалась выжженная солнцем степь. Древние гоминины не раз уходили из этих мест, но всё время возвращались обратно.
Около 200 тысяч лет они использовали одни и те же орудия. Представители олдуванской культуры не создавали таких сложных орудий, как поздние гоминины.
Учёные считают, что именно благодаря этим простейшим, но универсальным каменным инструментам, им удалось выжить, несмотря на нестабильные климатические условия.
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