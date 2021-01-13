В Африке нашли каменные орудия возрастом два миллиона лет

Археологи обнаружили в Африке древнейшие каменные орудия, а также окаменевшую пыльцу растений и мельчайшие остатки растительной ткани. Возраст находок составляет около двух миллионов лет, сообщает Nature Communications.

По словам учёных, часть материалов для изготовления орудий древние люди находили неподалёку от места своего обитания, а часть — в 12 километрах от него.

В результате проведённого исследования выяснилось, что ландшафт местности постоянно менялся. Сначала здесь были заросли папоротника, потом леса и луга. Позднее появилась река, которая со временем превратилась в озеро.

А потом здесь образовалась выжженная солнцем степь. Древние гоминины не раз уходили из этих мест, но всё время возвращались обратно.

Около 200 тысяч лет они использовали одни и те же орудия. Представители олдуванской культуры не создавали таких сложных орудий, как поздние гоминины.

Учёные считают, что именно благодаря этим простейшим, но универсальным каменным инструментам, им удалось выжить, несмотря на нестабильные климатические условия.