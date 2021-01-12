Миф о красоте Клеопатры придумал её "враг" Октавиан Август

Американский историк-антиковед Сара Померой утверждает, что мистическая красота Клеопатры — это миф, автором которого был первый римский император Октавиан Август, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

Учёные до сих пор не знают, как именно выглядела царица Египта из династии Птолемеев. Дело в том, что её останки так и не были найдены, а портреты, которые дошли до наших дней, довольно условные или даже недостоверные (например, на них Клеопатра наделена выраженными римскими чертами).

"Октавиан Август начал своеобразную информационную кампанию против супруги своего ключевого политического противника — консула Марка Антония. Август выстроил выгодную для себя картину, в которой Клеопатра достигала своего исключительно за счёт невероятно эффектной внешности, а Октавиан Август якобы не устоял перед её женскими чарами, в результате чего в Риме вспыхнула гражданская война", — заявила Померой.

Также она отметила, что это только версия, но вполне вероятно, что в реальности было именно так.