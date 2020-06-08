Историк рассказал о взаимоотношениях Адольфа Гитлера с родителями

В Австрии дом Гитлера, в котором он жил первые три года после рождения, будет перестроен в отдел полиции.

О том, что известно о родителях Адольфа Гитлера, рассказал историк, писатель, автор книги "Гитлер в Антарктиде" Вадим Телицын.

Мать он потерял рано, а его отец работал в таможенной службе. Про мать он не любил говорить. С отцом отношения у него не сложились. В принципе, потом со своими родственниками Гитлер не поддерживал практически никаких связей. Только, по-моему, с троюродной племянницей, которая покончила жизнь самоубийством при невыясненных обстоятельствах в конце 30-х годов. Говорят, что она была влюблена в Гитлера. Но насколько это правда, я не могу сказать.

У отца был очень тяжелый характер, связанный, видимо, со службой и со злоупотреблением спиртного. Гитлер, по сути дела, оставил семью и уже поселился в Вене, где он жил до начала Первой мировой войны. Он бедствовал, но за помощью к семье не обращался, прекрасно понимая, что отец его не поддержит.

Мать Адольфа Гитлера рано ушла из жизни. Возможно, она умерла от онкологического заболевания. Ему в тот период не было еще 17 лет, он был в возрасте от 14 до 16 лет.

В 17 лет Адольф Гитлер уже уехал из дома

У Гитлера были способности к рисованию

Он неплохо рисовал. Он пытался поступить в Академию художеств в Вене. Но сложно сказать, получился бы из него художник или нет, поскольку он забросил живопись из-за начавшейся Первой мировой войны и потом больше к ней не возвращался, рассказал эксперт.

Ранее историк Абердинского университета Томас Уэбер рассказал о неизвестном факте из биографии Гитлера.