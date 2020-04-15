Археологи обнаружили древний корабль, описанный Геродотом

Археологи пришли к выводу, что древнеегипетский корабль, найденный на дне Нила, подтверждает достоверность записей Геродота, которым почти 2500 лет.

Древнее судно относится к типу кораблей, который упоминается в "Истории" Геродота. Текст древнегреческого историка, который был написан около 450 г. до нашей эры, содержит описание египетского грузового судна под названием барис.

Ранее ученым не удавалось найти доказательства существования таких кораблей у древних египтян.

"Несмотря на то, что корабль находился на дней 2500 лет, он очень хорошо сохранился. Благодаря данной находке, можно будет получить большое количество ценной информации. У нас нет сомнений. что это именно барис. Именно такие корабли описывал Геродот в своих записях", — говорят исследователи.

Как сообщает британский археолог Дамиан Робинсон, корабль был обнаружен при раскопках на территории древнеегипетского города Гераклион. 2500 лет назад этот город был одним из важнейших портов Древнего Египта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние египтяне разбирали корабли для строительства пещер.