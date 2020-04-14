Археологи выяснили, что уже в бронзовом веке люди украшали страусиные яйца.

О том, откуда возникла традиция украшать яйца, рассказал президент ювелирной компании "АЛМАЗ-ХОЛДИНГ" Флун Фагимович Гумеров.

"Во-первых, это вечный вопрос, что первично — курица и яйцо. Мне кажется, сегодня доказали, что яйцо первично, а не курица. Ювелиры любят не курицу, а яйцо.

Есть начало жизни, начало начал. Мы же не зря говорим, что любое ювелирное производство — это ювелирное искусство обращается к началу начал, во многих случаях это яйцо. Многие великие художники тоже обращаются к началу начал. Все мы ищем философское начало, ювелиры тут не исключение.

Это же и статуи делали, скульптуры. Даже просто яйцо засушивали, чтобы его представить, дарили друг другу.

Яйцо — это дарение, начало жизни. Мы же понимаем, что там начинается и развивается жизнь, и по-другому уже продолжается бытность. Это как бы граница по ту сторону и эту сторону жизни — яйцо. Конечно, обращает такое пристальное внимание.

Не только ювелиры. Но даже в бытность бронзового века уже тогда ценили", — сообщил эксперт.