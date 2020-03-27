Археологи обнаружили в Китае канализационную систему возрастом более 4000 лет. По мнению ученых, эта находка доказывает, что в провинции Хэнань уже 4000 лет назад существовало сложно организованное общество.

Данное открытие прокомментировал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

"Когда еще в конце XX века мне довелось жить в Китае, причем в Пекине, во многих районах старого города отсутствовала канализация. Все помои, как это было, например, в средневековой Европе, выливались на улицу иногда прямо под ноги проходящим. Это совсем недавнее прошлое, которое мне довелось застать лично.

Во-вторых, что касается упомянутой вами культуры Луншань, есть такое предположение, и китайские археологи его активно поддерживают, что данная культура считается культурой позднего новокаменного века, то есть по-научному это поздний неолит. Она была создана непосредственно предками самих китайцев.

Не отрицая этого факта, я все-таки хотел бы задать вопрос, а каким образом данная культура так точно датирована? Дело в том, что с естественнонаучными методами датировок все не так просто. Да, существует целый ряд методов естественнонаучного датирования. Самый известный из них радиоуглеродный метод. Но как показывают серьезные научные исследования, имеется целый ряд "но", которые могут существенно исказить датировку.

Я бы очень осторожно и скептически относился ко всем эти сенсационным открытиям, которые были сделаны в Китае.

В-третьих, в Китае довольно высокая плотность населения. Нам же говорят, что в районах с такой высокой плотностью населения находят сногсшибательные вещи.

С 90-х годов XX века по 2008 год Пекин подвергся масштабной реконструкции. Когда мне снова удалось побывать в Пекине в 2011 году, город нельзя было узнать — настолько его перестроили. Старый город был практически полностью снесен, за исключением нескольких кварталов, которые были отстроены под туристов и основных достопримечательностей.

Но возникает вопрос, почему нам археологи ничего не сообщают о находках, которые непременно должны были быть найдены при такой масштабной реконструкции города Пекина?

Я не отрицаю того, что китайцы действительно что-то открыли, но все же призываю к тому, что не принимать все на слово, все это нужно проверять.

Как китайцы относятся к истории? Неважно, как это было, важно, чтобы это служило здесь и сейчас, чтобы оно служило современной политической ситуации", — заключил эксперт.