Археологи обнаружили в Китае канализационную систему возрастом более 4000 лет.
"Керамические трубы, которые раньше являлись частью масштабной дренажной системы, нашли на участке, где ранее находили артефакты, принадлежащие к культуре Луншань.
Представители этой культуры жили в бассейне реки Хуанхэ в первой половине II тысячелетия до нашей эры", — сообщили китайские археологи.
Данная находка доказывает, что в провинции Хэнань уже 4000 лет назад существовало сложно организованное общество.
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