Археологи обнаружили в Китае древнейшую канализационную систему

Археологи обнаружили в Китае канализационную систему возрастом более 4000 лет.

"Керамические трубы, которые раньше являлись частью масштабной дренажной системы, нашли на участке, где ранее находили артефакты, принадлежащие к культуре Луншань. Представители этой культуры жили в бассейне реки Хуанхэ в первой половине II тысячелетия до нашей эры", — сообщили китайские археологи.

Данная находка доказывает, что в провинции Хэнань уже 4000 лет назад существовало сложно организованное общество.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружены 20 гробниц времен династии Хань.