Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В пещерах у побережья Майорки найдены древнеримские амфоры

Непознанное » Прошлое

В подводной пещере Фуэнте-де-Сес-Эгуадес у побережья Майорки обнаружили около 200 древнеримских амфор.

"Амфоры оставили моряки в качестве религиозного приношения. Кроме того, в пещере нашли кости животных, в том числе кости вымершего козла, что служит еще одним доказательством данной версии", — сообщили эксперты.

Пещера уже ранее изучалась исследователями, но благодаря новым технологиям, в частности 3D-сканированию, им удалось получить больше информации о ее планировке и сделать новые открытия.

Ученых очень удивил большой объем амфор. Результаты исследования говорят о том, что это место моряки использовали для проведения религиозных ритуалов. Кроме того, наличие амфор свидетельствует, что Испанию и Италию в то время связывали торговые маршруты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у берегов Греции нашли затонувшее римское судно с шестью тысячами амфор.

Темы амфоры пещера майорка научные открытия
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Франки против арабов
Формула небес
Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня
Техника красоты
Антицеллюлитное обертывание — самый эффективный способ в борьбе с целлюлитом
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Личный тренер Логинова объяснил провал в индвидуальной гонке
В Лиге Европы стартует плей-офф: "Шахтер" - "Бенфика" и другие матчи
Пять домашних средств для очищения пяток от огрубевшей кожи
В России предупредили о новой схеме кражи с банковских карт
В Ярославле появится свой Диснейленд
Пригожин удивил подписчиков новым образом в красной шубе
Месси отреагировал на слухи об уходе из "Барселоны"
Супруга Диброва рассказала о состоянии его здоровья
В пещерах у побережья Майорки найдены древнеримские амфоры
Ученые разделили маньяков-убийц на три типа
Последние материалы
В Лиге Европы стартует плей-офф: "Шахтер" - "Бенфика" и другие матчи
Пять домашних средств для очищения пяток от огрубевшей кожи
В России предупредили о новой схеме кражи с банковских карт
В Ярославле появится свой Диснейленд
Пригожин удивил подписчиков новым образом в красной шубе
Месси отреагировал на слухи об уходе из "Барселоны"
Супруга Диброва рассказала о состоянии его здоровья
В пещерах у побережья Майорки найдены древнеримские амфоры
Ученые разделили маньяков-убийц на три типа
Колумбийцы перевозили кокаин на подлодке
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Соломон Соловьев Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти" Любовь Степушова Петр Фадеев Цены на парковку бьют мировые рекорды Петр Фадеев
Комментарии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение участие России
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Послание президента: опять народ обманули?
Театр Армии: "Юг/север" - спектакль для ума
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение участие России
Посетителей двух кальянных расстреляли в Германии
В России представили самолет-фотограф на базе серийного Ан-140
В Японии скончались двое бывших пассажиров Diamond Princess
Ну и нравы: Кондолиза Райс снялась топлесс (фото)
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Российские ученые придумали, как выгодно утилизировать мусор
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ