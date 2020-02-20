В пещерах у побережья Майорки найдены древнеримские амфоры

В подводной пещере Фуэнте-де-Сес-Эгуадес у побережья Майорки обнаружили около 200 древнеримских амфор.

"Амфоры оставили моряки в качестве религиозного приношения. Кроме того, в пещере нашли кости животных, в том числе кости вымершего козла, что служит еще одним доказательством данной версии", — сообщили эксперты.

Пещера уже ранее изучалась исследователями, но благодаря новым технологиям, в частности 3D-сканированию, им удалось получить больше информации о ее планировке и сделать новые открытия.

Ученых очень удивил большой объем амфор. Результаты исследования говорят о том, что это место моряки использовали для проведения религиозных ритуалов. Кроме того, наличие амфор свидетельствует, что Испанию и Италию в то время связывали торговые маршруты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у берегов Греции нашли затонувшее римское судно с шестью тысячами амфор.