Жители Норвегии в каменном веке питались тяжёлыми металлами

Специалисты изучили химических состав костей рыб и животных, обнаруженных на острове Варангер и пришли к выводу, что пища людей, обитавших на территории современной Норвегии в каменном веке, содержала высокие концентрации тяжёлых металлов, которые опасны для здоровья.

"Так, средний уровень кадмия в костях атлантической трески был в 22 раза выше допустимых в нашей время концентраций. В костях тюленей также был обнаружен высокий уровень кадмия", — сообщили ученые.

Специалисты утверждают, что высокие концентрации тяжёлых металлов в костях рыб и морских животных того времени были связаны с изменениями климата. Но исследователи не уточняют, как климатические изменения повлияли на концентрацию тяжёлых металлов.

Ранее "Правда.Ру" писала об обсерватории пахарей каменного века.