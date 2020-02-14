У Иерусалима найден 3000-летний храм, который противоречит Библии

В ходе археологической экспедиции, которая проводилась в окрестностях Иерусалима в 2019 году, ученые исследовали храм, существование которого противоречит некоторым текстам Библии.

Ученые выяснили, что храм был построен в конце X — начале XI вв. до н. э. Но, согласно библейским текстам, в то время в Иудее был только один разрешенный храм — иерусалимский Храм Соломона.

"Данное открытие меняет представления о религиозных практиках в Израиле 3000-летней давности", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что надписи на черепках раскрыли загадку Библии.