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Источник Правда.Ру

У Иерусалима найден 3000-летний храм, который противоречит Библии

Непознанное » Прошлое

В ходе археологической экспедиции, которая проводилась в окрестностях Иерусалима в 2019 году, ученые исследовали храм, существование которого противоречит некоторым текстам Библии.

Ученые выяснили, что храм был построен в конце X — начале XI вв. до н. э. Но, согласно библейским текстам, в то время в Иудее был только один разрешенный храм — иерусалимский Храм Соломона.

"Данное открытие меняет представления о религиозных практиках в Израиле 3000-летней давности", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что надписи на черепках раскрыли загадку Библии.

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