В ходе археологической экспедиции, которая проводилась в окрестностях Иерусалима в 2019 году, ученые исследовали храм, существование которого противоречит некоторым текстам Библии.
Ученые выяснили, что храм был построен в конце X — начале XI вв. до н. э. Но, согласно библейским текстам, в то время в Иудее был только один разрешенный храм — иерусалимский Храм Соломона.
"Данное открытие меняет представления о религиозных практиках в Израиле 3000-летней давности", — сообщили ученые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что надписи на черепках раскрыли загадку Библии.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.