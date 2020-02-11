Археологи нашли фигуру из настольной игры викингов

Ученые нашли на острове Линдисфарн рядом с Великобританией артефакт, который, возможно, является фигуркой из настольной игры викингов VIII века н. э.

"Фигурка сделана из голубого стекла и увенчана кольцом из 5 шариков белого цвета. Она напоминает корону. Возможно, это фигура короля из настольной игры викингов — хнефтафл", — сообщили археологи.

Артефакт был обнаружен в сентябре прошлого года.

Археологи обнаружили на острове следы монастыря, который разорили викинги в 793 году н. э. С этого момента в Британии началась эпоха викингов.

Ученые предполагают, что викинги могли играть с монахами Линдисфарна в игру, которая была известна обеим культурам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что боевое искусство викинги оттачивали на китах.