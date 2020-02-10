В пирамиде Хеопса обнаружили тайную комнату

Польские археологи нашли на нижнем ярусе пирамиды Хеопса тайную комнату. В комнате обнаружили древние сосуды с пергаментными свитками, о которых ранее ученые не знали.

"Когда мы были на верхних уровнях пирамиды, то почувствовали, что под ногами стал продавливаться пол, как будто внутри была пустота", — рассказали ученые.

Тогда ученые спустились вниз и обнаружили закрытую комнату. Она напоминала тоннель, который начинался под пирамидой и заканчивался по центру.

С помощью специальной технологии ученые пытаются обнаружить и другие тайники.

По словам археологов, найденная тайная комната — одна из самых важных находок с XIX века, в стенах которой скрывается большое количество ценных артефактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под "Золотым домом Нерона обнаружили тайную комнату.