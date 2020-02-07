Если в космосе существуют гигантские сооружения инопланетян, то оборудование астрофизической обсерватории "Спектр-М" обязательно их найдет.
Глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН Александр Панов рассказал о планах обсерватории "Спектр-М". Кроме основной деятельности по изучению Вселенной, лаборатория займется поиском альтернативных земной цивилизаций. Если в космосе существуют постройки инопланетян, то они будут найдены.
"Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ориентирована на такую задачу", - сказал он.
"На самом деле попыток поиска внеземных цивилизаций было ничтожно мало. Настолько, что их количеством можно пренебречь. Актуальное состояние дел таково, что на самом деле работа практически не начата. Я бы сказал, что она находится в ранней методической стадии", - сказал Панов.
Для того, чтобы найти внеземные цивилизации, необходимо создание на Земле сети станций , которые скоординировано будут проводить исследование всего неба во всех радиочастотных диапазонах.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".