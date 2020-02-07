Россия намерена искать постройки инопланетян в космосе

Если в космосе существуют гигантские сооружения инопланетян, то оборудование астрофизической обсерватории "Спектр-М" обязательно их найдет.

Глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН Александр Панов рассказал о планах обсерватории "Спектр-М". Кроме основной деятельности по изучению Вселенной, лаборатория займется поиском альтернативных земной цивилизаций. Если в космосе существуют постройки инопланетян, то они будут найдены.

"Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ориентирована на такую задачу", - сказал он.

Попыток найти разум на других планетах практически не было

"На самом деле попыток поиска внеземных цивилизаций было ничтожно мало. Настолько, что их количеством можно пренебречь. Актуальное состояние дел таково, что на самом деле работа практически не начата. Я бы сказал, что она находится в ранней методической стадии", - сказал Панов.

Для того, чтобы найти внеземные цивилизации, необходимо создание на Земле сети станций , которые скоординировано будут проводить исследование всего неба во всех радиочастотных диапазонах.