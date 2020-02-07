В Японии обнаружили древнейший камень с иероглифами.

О том, когда в Японии появилась письменность, в интервью "Правде.Ру" рассказал российский эксперт-японист, доктор исторических наук Александр Николаевич Мещеряков.

"В Японии в начале нашей эры не была распространена письменность. Возможно, что этот камень каким-то образом был завезен из Китая и является подделкой.

О начале распространения письменности в Японии говорят памятники VI века. Письменность была широко распространена в Японии во второй четверти VII века новой эры.

На рубеже веков государства в Японии еще не было. И такая находка ни о чем не говорит, и вряд ли сможет изменить наше представление о ходе японской истории.

Для подтверждения распространения письменности нужны массовые находки, массовый материал. И его со второй четверти VII века археологи находят. Как правило, это надписи на деревянных дощечках (по-японски называются моккан).

В VII веке стала появляться буддистская эпиграфика. Говорить о распространении письменности в Японии рубежа новой эры было бы некорректно", — заключил эксперт.