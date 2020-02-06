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Источник Правда.Ру

Житель Израиля нашел древнеегипетский артефакт XV века до н.э.

Непознанное » Прошлое

В Израиле местный житель нашел древнеегипетский артефакт- каменную плиту — возрастом более 3500 лет.

Специалисты пришли к выводу, что артефакт изготовили в XV веке до н.э. Он имеет форму якоря. Археологи предполагают, что каменная плита была вырезана из барельефа, который был украшением храма или царского дворца.

На якоре также изображено лицо древнеегипетской богини Сешат. В целом рисунок хорошо сохранился, но лицо Сешат стерто. Археологи считают, что это было сделано на почве религиозного конфликта.

Также есть версия, что лицо богини решили стереть в качестве "дани уважения", так как из плиты собирались сделать якорь.

"Корабль с этим якорем на борту мог принимать участие в одном из военных походов фараона Тутмоса III", — считают специалисты.

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