В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века

Находка представляет собой уникальный комплекс, который превосходит все аналоги в Восточной Европе.

"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.

Археологи обнаружили тысячи артефактов

Раскопки проводились в руинах пятой башни, которая была построена генуэзцами около 1425 года. Через 30 лет башня была переделали, она перестала иметь оборонительное значение. В башне появилась цистерна для воды.

В процессе раскопок ученые нашли в ней более тысячи железных пластин от доспехов типа "бригантина".

"На некоторых пластинах от доспехов остались следы ткани", — рассказали специалисты.

Ученые нашли еще более 8000 фрагментов железных пластин, которые условно могут считаться обломками ламинарного доспеха.

Кроме того, было найдено большое количество железных и медных заклепок, наконечников арбалетных болтов, стрел, фрагментов железных лезвий и других древних артефактов.