Специалистам Дарвиновского музея удалось объединить научную реконструкцию неандертальца с современными методами 3D сканирования и захвата мимики. В результате появился интерактивный 3D-аватар неандертальца.
Интерактивный 3D-аватар неандертальца умеет:
Пока ученые не могут воскресить неандертальцев. Но благодаря современным технологиям они смогли не только восстановить внешний облик наших предков, но и "оживить" его.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.