В Дарвиновском музее появился интерактивный 3D-аватар неандертальца

Специалистам Дарвиновского музея удалось объединить научную реконструкцию неандертальца с современными методами 3D сканирования и захвата мимики. В результате появился интерактивный 3D-аватар неандертальца.

В чём особенности нового экспоната?

Интерактивный 3D-аватар неандертальца умеет:

повторять движения;

копировать мимику;

крутить головой;

подмигивать и моргать;

открывать рот и улыбаться.

Пока ученые не могут воскресить неандертальцев. Но благодаря современным технологиям они смогли не только восстановить внешний облик наших предков, но и "оживить" его.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев.