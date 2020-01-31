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Источник Правда.Ру

Есть ли реальные доказательства существования народа сихиртя?

Непознанное » Прошлое

Красноярские археологи утверждают, что нашли на Таймыре следы древнего народа сихиртя. В ненецкой мифологии сихиртя — мифический народ. О том, является ли данное открытие подтверждением реального существования этого народа, в интервью "Правде.Ру" рассказал историк и археолог Денис Гергиев

"Бывает, что находятся доказательства существования персонажей, ранее считавшихся мифическими. Первый момент прокомментировать не смогу, потому что не знаю об этих раскопках, не готов сейчас говорить за археологов, которые работали на Таймыре. Вообще, в истории такое случается. Но грань подтверждения очень нечеткая, она не имеет определенных границ.

Это связано с тем, что любые мифы и воспоминания (будь то устные, а тем более письменные источники) — это тоже исторический источник для изучения прошлого той или иной цивилизации. Археологи либо подтверждают такие исследования, если имеют такую возможность, либо не подтверждают.

Это не значит, что в будущем нельзя будет доказать реальное существование сихиртя. У нас такая обширная, мало изученная (в археологическом понимании) территория, что Таймыр — только один из регионов для изучения археологами.

Другое дело, что в науке любое открытие имеет отложенный эффект", — заключил эксперт.

Темы таймыр сихиртя арктика красноярск археологические находки
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