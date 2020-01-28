Эксперт рассказала о перспективах цифровизации истории

Специалисты восстановили голос мумии возрастом 3000 лет. В этом им помог компьютерный томограф и трехмерный сканер. Каковы перспективы развития данного направления? Есть ли какие-либо еще проекты, в процессе которых планируется "заставить говорить" кого-либо из исторических персонажей?

На эти вопросы в интервью "Правде.Ру" ответила Остроух Ирина Германовна, кандидат исторических наук.

- Для меня это такое же чудо, как и для вас. Раньше такого не было. Но я прекрасно знаю, что сейчас появилось новое направление "антропология звука", когда такое стало возможно с помощью цифровых методов. Эти занимаются IT-специалисты совместно с археологами.

Раньше археологи мумиями занимались и артефактами, а сейчас они привлекают IT-специалистов. Что это за методы, я не могу прокомментировать.

Но то, что специалисты хотят развивать это направление. Но я не могу представить, как это делается. По звукам, видимо, делается запись программистами, и потом эта запись расшифровывается. Да, такое может быть. И, возможно, что когда-нибудь заговорит, например, Иван Грозный.

- Не дай Бог.

- Да, не дай Бог. Когда я была в Италии, то там в сосуде были представлены голосовые связки Антония Перуанского. Может быть, каким-то образом его голос тоже смогут воспроизвести.

Вполне возможно, я верю в цифровизацию нашей жизни. Может быть, это и страшно будет. Но пока сложно сказать, к чему приведет развитие данного направления.