Темная материя в космосе: возможно ли увидеть невидимое?

В Калифорнии создали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов. Какие именно невидимые процессы и невидимые объекты необходимо записывать? Делается ли это с целью сбора доказательств существования невидимых сил, например, привидений? На эти и другие вопросы в интервью "Правде.Ру" ответила эксперт по аномальным явлениям Анна Ажажа.

— Я бы с другой стороны подошла к этому вопросу. У нас есть темная материя в космосе. И наши телескопы видят ее как темную материю. То есть наш человеческий глаз и даже цифровая техника не может зафиксировать, какие там движения происходят. Но процесс того, как темная материя постепенно захватывает светлую материю — (черные дыры, взрывы и превращение сверхновых в другие виды материи) эта камера могла бы зафиксировать. Данные процессы не видимы для глаза человека и недоступны для цифрового оборудования.

"Эта камера может позволить нам фиксировать нейронные связи на больших скоростях".

Что касается привидений, то нужно сказать, что наш мир очень сложно устроен. И то, что мы считаем приведениями, это проявление деятельности других миров. Если брать, допустим, большой многоквартирный дом, то вы, вероятно, будете слышать стуки, скрипы, может быть, кто-то промелькнет из соседей, быстро закрыв дверь. Наш мир тоже соткан из других миров. Такая же деятельность происходит и в других мирах. А мы считаем, что это невозможно, что приведения — это что-то мистическое, мы считает, что это мертвые души.

— В космосе происходит что-то новенькое с нашими параллельными мирами?

— Астрофизики сейчас постоянно фиксируют быстрые сигналы. Они повторяются из одного и того же места. Ученые, не будучи искушенными в расшифровке этих сигналов, знают, что они искусственного происхождения, но не могут их расшифровать. Вот в чем дело. Они ведут строго в центр Галактики, а центр Галактики у нас населен. Даже согласно древним текстам это большая населенная зона, а мы в рукаве Лебедя находимся, на отшибе, специально отодвинуты от цивилизации как провинившиеся в чем-то, не оправдавшие надежд высших сил. А эти сигналы идут для того, чтобы мы поняли, что мы не одни во Вселенной, и как-то принялись более ответственно подходить к тому, что мы делаем на Земле.

— Вы считаете, что мы здесь находимся на перевоспитании?

— Да, конечно. Об этом даже во всех древних текстах написано.