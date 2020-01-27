В Египте нашли рисунки, созданные 12 тыс. лет назад

Археологи завершили документирование красочных древних наскальных рисунков, обнаруженных в труднодоступной пустынной местности. Рисунки были найдены в 60 км к юго-востоку от города Сарабит Эль-Хадем на Южном Синае.

"Цветные изображения были обнаружены в пещере. Они располагались на потолке и на каменных блоках под ногами. На рисунках изображены сцены из разных эпох".

Ученые разделили рисунки на несколько групп:

В первую из них включены самые древние изображения. Они были сделаны от 12 до 7,5 тысячи лет назад. Эти рисунки выполнены темно-красной красной. На них изображены различные животные;

Рисунки второй группы относятся к медному веку.Кроме животных, художники той эпохи стали изображать женщин;

В третью и последнюю группы вошли рисунки, на которых изображены люди на верблюдах.

Ученые завершили работы в пещере, теперь они планируют провести исследования в этом районе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте найдены захоронения людей с загадочными конусами на головах.