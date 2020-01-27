Археологи нашли в Дании кольцо возрастом 5700 лет

Археологи обнаружили на датском острове Лолланн кольцо из рога оленя. Изделие было изготовлено в период неолита. Кроме кольца ученые нашли и другие старинные артефакты.

Часть найденных артефактов относятся к середине VII тыс. до н.э.

Все находки, которые привлекли внимание ученых, были сделаны из пантов — то есть, из рогов оленя или лося, срезанных в период ежегодного роста. Так, археологи описали кольцо из пантов, которое древний мастер создал около 5700 лет назад.

"Кольцо, диаметром 2,4 см, выполнено довольно искусно. Судя по всему, он принадлежало взрослому мужчине", — сообщают авторы исследования.

Также ученые нашли топор из пантов и большое количество деревянных предметов, в числе которых копье из ясеня возрастом 6 тыс. лет.

Ранее ученые сообщали о том, что была найдена дизайнерская сумка каменного века.