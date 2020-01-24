В Малайзии в ходе исследовательских работ археологи обнаружили более 100 каменных артефактов возрастом 17 тысяч лет.
Археологи нашли большое количество артефактов, среди которых:
"Артефакты доказывают, что в данном районе люди жили еще в доисторические времена", - сообщили ученые.
Данные находки помогут ученым выяснить, чем питались владельцы артефактов.
Специалисты собираются продолжить раскопки в пещерах.
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