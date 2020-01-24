В пещерах Малайзии найдено оружие возрастом 17 тысяч лет

В Малайзии в ходе исследовательских работ археологи обнаружили более 100 каменных артефактов возрастом 17 тысяч лет.

Находки были обнаружены в пещерах Келамбу, Тембус и Акар

Археологи нашли большое количество артефактов, среди которых:

каменные орудия;

фрагменты керамики;

ракушки речных моллюсков.

"Артефакты доказывают, что в данном районе люди жили еще в доисторические времена", - сообщили ученые.

Данные находки помогут ученым выяснить, чем питались владельцы артефактов.

Специалисты собираются продолжить раскопки в пещерах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Теннесси обнаружили новые наскальные рисунки.