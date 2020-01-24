Итальянские археологи обнаружили древние отпечатки ног на вулканическом склоне Роккамонфина. Специалисты считают, что следы принадлежали неандертальцам.
Ученые полагают, что следы появились на склоне в результате прохождения древних предков человека по породе, которая не полностью застыла после извержения.
Ранее ученые уже находили цепь следов возрастом около 350 тысяч лет. Они вели от вершины к подножию.
Ученые выяснили, что шло пять человек, один из них был взрослым.
Полностью сохранились форма, размер и своды стоп.
Судя по характеру следов, группа людей шла размеренно. Сейчас ученые пытаются выяснить, что древним людям было нужно у жерла активного вулкана.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неандертальцы жили в многокомнатных квартирах.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".