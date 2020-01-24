В Италии на склоне вулкана обнаружили следы неандертальцев

Итальянские археологи обнаружили древние отпечатки ног на вулканическом склоне Роккамонфина. Специалисты считают, что следы принадлежали неандертальцам.

Ученые полагают, что следы появились на склоне в результате прохождения древних предков человека по породе, которая не полностью застыла после извержения.

Ранее ученые уже находили цепь следов возрастом около 350 тысяч лет. Они вели от вершины к подножию.

В этот раз следы вели снизу вверх

Ученые выяснили, что шло пять человек, один из них был взрослым.

Полностью сохранились форма, размер и своды стоп.

Судя по характеру следов, группа людей шла размеренно. Сейчас ученые пытаются выяснить, что древним людям было нужно у жерла активного вулкана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неандертальцы жили в многокомнатных квартирах.