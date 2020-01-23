Археологи определили авторов древнейших библейских текстов

Исследователи из Израиля изучили одни из самых ранних древнееврейских писаний, найденных в Самарии, столице библейского царства Израиль. Речь идет о надписях, которые были выполнены чернилами на глине. Их обнаружили более 100 лет назад в ходе раскопок в Самарии.

Известно более 100 древнееврейских писаний

Древнейшие библейские тексты вот уже в течение сотен лет являются объектом изучения. Но такие вопросы, как точное географическое происхождение надписей и количество их создателей, по-прежнему остаются спорными.

В результате исследования специалистов Тель-Авивского университета выяснилось, что в создании текстов участвовало как минимум два человека. Надписи были созданы в городе Самарии. Ранее считалось, что их создали в одной из отдаленных деревень.

В текстах содержатся перечни товаров (масла, вина).

Тексты содержат следующую информацию:

вид товара;

имя человека;

название деревни.

На основании стиля письма ученые пришли к выводу, что тексты были написаны в первой половине VIII века до н. э.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили в Израиле церковь Апостолов.