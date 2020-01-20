В городе Малопольске в здании старой синагоги археологи обнаружили старинный деревянный сундук с предметами XIX века. В общей сложности их было найдено 350.
В старинном сундуке ученые обнаружили серебряную чашу, подсвечники, сосуды с декоративными ручками, офицерские фуражки.
"Большая часть находок относится к XIX веку, но есть и предметы, относящиеся к началу XX века", - сообщили археологи.
Русская армия заняла Малопольск в 1914 году. Само здание синагоги, в котором был найден клад, построили во второй половине XVIII века.
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