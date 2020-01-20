Археологи в ходе раскопок обнаружили возможные следы древних жителей Арктики — народа сихиртя.
В ходе экспедиции на Таймыре в бухте Макарова была обнаружена каркасно-земляная постройка, а также большое количество орудий труда.
Археологи отнесли находки к XIV веку.
В бухте Макарова обнаружили древнее святилище, где на отвесной скале приносились в жертвы лапы и головы животных, крылья птиц.
"Это очень древний обряд. Вероятно, ненцы заимствовали его у прежнего населения, - сообщил директор "Красноярской геоархеологии", - Данил Лысенко.
Согласно мифам, сихиртя - очень маленькие люди со светлыми глазами и волосами. Они жили в "сопках", пасли мамонтов, а на поверхность выходили только ночью.
На основании сохранившихся описаний ученые предположили, что в Арктике жил народ, который был предшественником оленеводов-кочевников.
По мнению Лысенко, народ сихиртя относится к досамодийскому населению Арктики.
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