Археологи определили возраст статуи "Творца Вселенной"

Ученым удалось выяснить возраст деревянной статуи, изображающей южноамериканское божество по имени Пача Камак ("Творец Вселенной"). Это главная святыня инков.

Статуя оказалась более древней, чем империя инков

Ее возраст составляет не менее 1200 лет.

Статуи божеств были уничтожены еще в XVI веке, но ваяние Пача Камака уцелело. Археологи обнаружили его в 1938 году.

Специалисты выяснили, что статуя была изготовлена за 700 лет до того, как Пачакамак захватили конкистадоры.

"Неизвестно, почему конкистадоры не уничтожили эту статую, а решили ее закопать", - сообщили ученые.

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