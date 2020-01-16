Археологи, работавшие в Италии над восстановлением древнеримского дворца Domus Aurea (Золотой дом) императора Нерона, нашли подземную камеру.
До нашего времени сохранились фрески, на которых изображены реальные и мифические существа.
Ученые назвали камеру Sala della Sfinge — зал сфинкса. Это связано с тем, что на некоторых фресках изображен сфинкс.
Во дворце Domus Aurea было 300 комнат.
"Император Нерон хотел создать атмосферу, отражающую его идеологию, то есть атмосферу абсолютного правителя", — сообщила Альфонсина Руссо, директор Археологического парка Колизея.
После смерти Нерона "Золотой дом" был уничтожен.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древнеримский деревянный дом нашли при строительстве метро в столице Италии.
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