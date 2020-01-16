В Риме во дворце Нерона нашли тайную комнату

Археологи, работавшие в Италии над восстановлением древнеримского дворца Domus Aurea (Золотой дом) императора Нерона, нашли подземную камеру.

Подземная комната почти 2000 лет хранила свои секреты

До нашего времени сохранились фрески, на которых изображены реальные и мифические существа.

Ученые назвали камеру Sala della Sfinge — зал сфинкса. Это связано с тем, что на некоторых фресках изображен сфинкс.

Во дворце Domus Aurea было 300 комнат.

"Император Нерон хотел создать атмосферу, отражающую его идеологию, то есть атмосферу абсолютного правителя", — сообщила Альфонсина Руссо, директор Археологического парка Колизея.

После смерти Нерона "Золотой дом" был уничтожен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древнеримский деревянный дом нашли при строительстве метро в столице Италии.