В Египте обнаружили плиты с изображениями богов и царей

В ходе раскопок в Египте в деревне Ком Ашкау обнаружили 5 известняковых плит с изображениями богов. Артефакты относятся к периоду правления династии Птолемеев.

Но ученые считают, что создали их раньше. Археологи полагают, что эти плиты были украшением храма, который построили в эпоху правления Птолемея I.

Святилище, в котором плиты располагались изначально, было посвящено богу Осирису.

Один из блоков, судя по всему, был частью фасада святилища, так как он украшен узорами. На втором блоке изображена сцена, в которой Птолемей I вручает Осирису одежду, а на третьей Птолемей вручает ему ожерелье.

Изображения на двух оставшихся плитах сохранились лишь частично. Археологи считают, что на них также могли быть вырезаны сцены подношений Птолемея I богу Осирису.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте обнаружили мумию возрастом 2000 лет.